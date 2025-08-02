Вероника Кудерметова вылетела из парного турнира в Монреале
Уроженка Казани не смогла повторить подвиг образца Уимблдона
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла во втором круге парного турнира в Монреале. В паре с бельгийкой Элизе Мертенс уроженка Казани уступила паре Анастасии Пановой (Россия) и Ханьюй Го (Китай).
Поединок длился полтора часа и закончился со счетом 5:7, 3:6. Кудерметова и Мертенс подали один эйс, совершили одну двойную ошибку и реализовали три из семи брейк-пойнтов.
В следующем круге турнира Панова и Го сыграют с победителями сражения пар: Кристина Букша (Испания)/Суко Аояма (Япония) — Майя Джойнт (Австралия)/Кэти Макнелли (США).
Вероника Кудерметова завершила свое выступление в Монреале. В пятницу уроженка Казани вылетела из одиночного разряда турнира.
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