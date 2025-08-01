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Вероника Кудерметова проиграла второй ракетке мира на турнире в Монреале

09:14, 01.08.2025

Американка Кори Гауфф в упорной борьбе оказалась сильнее россиянки

Вероника Кудерметова проиграла второй ракетке мира на турнире в Монреале
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла второй ракетке мира Коко Гауфф в третьем круге соревнования в Монреале. Уроженка Казани завершила выступление на турнире.

Матч длился 2 часа 32 минуты и завершился победой Гауфф со счетом 4:6, 7:5, 6:2. Кудерметова сделала за игру шесть эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала три из девяти брейк-пойнтов.

скриншот из видео «Highlights: Kudermetova battles back from the brink» с канала «Dubai Duty Free Tennis Championships»

В следующем круге турнира Гауфф сыграет с канадской теннисисткой Викторией Мбоко, которая обыграла ранее Марию Боузкову из Чехии.

В июле Вероника Кудерметова стала победительницей Уимблдона в парном разряде, выступая с бельгийкой Элизе Мертенс.

Зульфат Шафигуллин

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