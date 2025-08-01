Вероника Кудерметова проиграла второй ракетке мира на турнире в Монреале
Американка Кори Гауфф в упорной борьбе оказалась сильнее россиянки
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла второй ракетке мира Коко Гауфф в третьем круге соревнования в Монреале. Уроженка Казани завершила выступление на турнире.
Матч длился 2 часа 32 минуты и завершился победой Гауфф со счетом 4:6, 7:5, 6:2. Кудерметова сделала за игру шесть эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала три из девяти брейк-пойнтов.
В следующем круге турнира Гауфф сыграет с канадской теннисисткой Викторией Мбоко, которая обыграла ранее Марию Боузкову из Чехии.
В июле Вероника Кудерметова стала победительницей Уимблдона в парном разряде, выступая с бельгийкой Элизе Мертенс.
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