«Рубин» отдал албанского нападающего Чуни в аренду итальянской «Сампдории»

Арендное соглашение с 24-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26

Фото: Динар Фатыхов

Албанский нападающий Марвин Чуни перешел из казанского «Рубина» в итальянскую «Сампдорию» на правах аренды. Об этом официально сообщил телеграм-канал футбольного клуба «Рубин».

Арендное соглашение с 24-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.

Чуни перешел в «Рубин» из итальянского «Фрозиноне» в сентябре 2024 года. За казанский клуб албанец провел 14 матчей, но не отметился результативными действиями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Марвин Чуни — воспитанник мюнхенской «Баварии». До перехода в «Рубин» он также выступал в Германии за клубы «Зонненхоф Гроссашпах», «Падерборн» и «Саарбрюккен».

В настоящее время «Сампдория» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Италии (серии B).

Ранее футбольный клуб объявил даты и время проведения матчей с 8-го по 13-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ), а также матчей Кубка России на период с середины сентября по конец октября.

Рената Валеева