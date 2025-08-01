«Рубин» объявил расписание матчей в РПЛ и Кубке России на ближайшие месяцы

Футбольный клуб объявил даты и время проведения матчей с 8-го по 13-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ)

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Рубин» объявил даты и время проведения матчей с 8-го по 13-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ), а также матчей Кубка России на период с середины сентября по конец октября.

Болельщики казанской команды смогут увидеть следующие игры:

12 сентября, 19:00 — «Рубин» — «Динамо» (РПЛ),

16 сентября, 16:30 — «Оренбург» — «Рубин» (РПЛ),

20 сентября, 16:45 — «Акрон» — «Рубин» (Кубок России),

27 сентября, 16:30 — Локомотив» — «Рубин» (РПЛ),

30 сентября, 18:00 — «Рубин» — «Зенит» (Кубок России),

4 октября, 15:15 — «Рубин» — «Крылья Советов» (РПЛ),

19 октября, 17:00 — «Рубин» — «Балтика» (РПЛ),

22 октября, 18:00 — «Рубин» — «Ахмат» (Кубок России),

26 октября, 19:45 — «Краснодар» — «Рубин» (РПЛ).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После победы над «Ахматом» (2:0) и ничьей с «Зенитом» накануне команда Рашида Рахимова уверенно обыграла «Оренбург» в Кубке России. Почему эта победа особенно важна для тренера «Рубина» — в материале «Реального времени».

Рената Валеева