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«Рубин» объявил расписание матчей в РПЛ и Кубке России на ближайшие месяцы

17:08, 01.08.2025

Футбольный клуб объявил даты и время проведения матчей с 8-го по 13-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ)

«Рубин» объявил расписание матчей в РПЛ и Кубке России на ближайшие месяцы
Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Рубин» объявил даты и время проведения матчей с 8-го по 13-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ), а также матчей Кубка России на период с середины сентября по конец октября.

Болельщики казанской команды смогут увидеть следующие игры:

  • 12 сентября, 19:00 — «Рубин» — «Динамо» (РПЛ),
  • 16 сентября, 16:30 — «Оренбург» — «Рубин» (РПЛ),
  • 20 сентября, 16:45 — «Акрон» — «Рубин» (Кубок России),
  • 27 сентября, 16:30 — Локомотив» — «Рубин» (РПЛ),
  • 30 сентября, 18:00 — «Рубин» — «Зенит» (Кубок России),
  • 4 октября, 15:15 — «Рубин» — «Крылья Советов» (РПЛ),
  • 19 октября, 17:00 — «Рубин» — «Балтика» (РПЛ),
  • 22 октября, 18:00 — «Рубин» — «Ахмат» (Кубок России),
  • 26 октября, 19:45 — «Краснодар» — «Рубин» (РПЛ).
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После победы над «Ахматом» (2:0) и ничьей с «Зенитом» накануне команда Рашида Рахимова уверенно обыграла «Оренбург» в Кубке России. Почему эта победа особенно важна для тренера «Рубина» — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

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