МТС инвестирует в развитие связи в Татарстане и установит отечественные базовые станции

Фото: Михаил Захаров

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Инессой Галактионовой, гендиректором ПАО «МТС». В ходе беседы он заявил, что около 2 млн жителей республики являются абонентами МТС, что составляет примерно 33% рынка связи в регионе, сообщили в пресс-службе раиса республики.

— Хочу поблагодарить за многолетнее сотрудничество, — сказал Минниханов.

За последние пять лет компания инвестировала в развитие связи в Татарстане 6,9 млн рублей. Минниханов подчеркнул важность устранения цифрового неравенства, особенно в сельской местности. Он уточнил, что МТС активно участвует в этом проекте, обеспечивая связь и интернет в небольших селах. В прошлом году компания подключила 95 населенных пунктов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Обсуждая планы на будущее, стороны поговорили об установке 700 новых базовых станций мобильной связи в республике и строительстве станций на федеральных трассах М-7 и М-12. В рамках программы импортозамещения МТС уже установила восемь базовых станций отечественного производства.

Кроме того, компания реализует проекты по цифровизации агропромышленного комплекса и внедрению современных технологий в сфере пассажирских перевозок, включая бескондукторную систему оплаты и видеонаблюдение.

Сегодня Минниханов начал третий день работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с утренней встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Стороны обсудили важные вопросы, в том числе организацию Казанского международного энергетического форума «Энергопром», который пройдет в 2026 году.



Анастасия Фартыгина