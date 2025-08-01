В Казани ограничат движение транспорта во время матча «Рубин» — «Спартак»

Игра пройдет 23 августа 2025 года. Меры безопасности начнут действовать с 8:00 и продлятся до 18:00

Фото: Динар Фатыхов

В Казани введут ограничения на движение и парковку автомобилей во время футбольного матча между командами ФК «Рубин» и ФК «Спартак», который пройдет 23 августа 2025 года. Меры безопасности начнут действовать с 8:00 и продлятся до 18:00. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничения коснутся нескольких участков:

на улице Чистопольской от улицы А. Бичурина до проспекта Ямашева;

на улице С. Хакима от улицы Ф. Амирхана до улицы Чистопольской;

на проспекте Ямашева от улицы Адоратского до улицы Сибирский тракт;

на улице Академика Арбузова от улицы Журналистов до проспекта Ямашева;

на дублере улицы Гаврилова от улицы Маршала Чуйкова до улицы Чистопольской.

Также 28 августа 2025 года в Казани введут ограничения на движение транспортных средств в связи с проведением Нацсобрания «Милләт җыены».



Анастасия Фартыгина