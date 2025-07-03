Конкурс «Новая волна» в Казани перенесли на площадь перед «Ак Барс Ареной»

В эти же дни «Рубин» принимает «Спартак» в том же месте

Фото: Артем Дергунов

Музыкальный конкурс «Новая волна» в Казани перенесли от «Чаши» на площадь перед «Ак Барс Ареной». Информация об этом появилась на сайтах по покупке билетов.

Мероприятие пройдет с 21 по 26 августа. Примечательно, что 24 августа «Рубин» принимает московский «Спартак» на том же стадионе, где пройдет «Новая волна». О переносе матча при этом не заявлялось.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Новая волна» пройдет в Казани с 21 по 26 августа 2025 года. В конкурсе примут участие более 30 известных артистов, среди которых Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Сергей Лазарев и другие.



Конкурс «Новая волна» был основан композиторами Раймондом Паулсом и Игорем Крутым. С 2002 по 2014 год мероприятие проводили в Юрмале, потом до 2019 года — в Сочи, в 2021 и 2024 годах — на федеральной.

Елизавета Пуншева