В Казани ограничат движение транспорта на время Нацсобрания «Милләт җыены»

Ограничения будут действовать с 08:00 до 12:30 на улице Театральной, от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского

Фото: Артем Дергунов

28 августа 2025 года в Казани введут ограничения на движение транспортных средств в связи с проведением Нацсобрания «Милләт җыены». Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничения будут действовать с 08:00 до 12:30 на улице Театральной, от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

Кроме того, операторам электросамокатов и велосипедов, таким как WHOOSH, МТС.URENT и «Зеленый город», запретят парковку и движение средств индивидуальной мобильности на указанных участках.



Анастасия Фартыгина