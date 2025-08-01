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В Казани ограничат движение транспорта на время Нацсобрания «Милләт җыены»

12:09, 01.08.2025

Ограничения будут действовать с 08:00 до 12:30 на улице Театральной, от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского

В Казани ограничат движение транспорта на время Нацсобрания «Милләт җыены»
Фото: Артем Дергунов

28 августа 2025 года в Казани введут ограничения на движение транспортных средств в связи с проведением Нацсобрания «Милләт җыены». Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничения будут действовать с 08:00 до 12:30 на улице Театральной, от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

Кроме того, операторам электросамокатов и велосипедов, таким как WHOOSH, МТС.URENT и «Зеленый город», запретят парковку и движение средств индивидуальной мобильности на указанных участках.

Анастасия Фартыгина

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