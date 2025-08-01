Татарстанский спортсмен Шлейхер в паре вышел в финал ЧМ в Сингапуре

Финал пройдет сегодня в 12:32 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Илья Молчанов и Никита Шлейхер, представляющий Татарстан, успешно прошли в финал соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира в Сингапуре.

Шлейхер, который ранее завоевал серебро в синхронных прыжках с вышки, занял седьмое место в полуфинале с результатом 427,70 балла. Молчанов показал 11-й результат с 397,05 балла. Лидером полуфинала стал двукратный олимпийский чемпион из Китая Ван Цзунъюань с 547,30 балла.

Финал пройдет в пятницу в 12:32 по московскому времени. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе после переноса соревнований из Казани.

Анастасия Фартыгина