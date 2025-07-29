Шлейхер и Терновой стали вторыми на чемпионате мира по прыжкам в воду

Уступили только китайской паре

Фото: Динар Фатыхов

Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали серебряную медаль на чемпионате мира. Спортсмены заняли второе место на соревнованиях по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки.

Первое место заняла китайская пара Чэн Цзылун и Чжу Цзыфэн (429,63). Россияне уступили победителям чуть менее одного балла. При этом перед последним прыжком Шлейхер и Терновой опережали китайцев на 13,11 балла. Тройку лучших замкнули американцы Карсон Тайлер и Джошуа Хедберг (410,70).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Медаль стала второй для российских прыгунов в воду на чемпионате мира в Сингапуре. Ранее Александр Бондарь и Анна Конаныхина завоевали «бронзу» в синхронных прыжках с вышки среди смешанных пар.

Зульфат Шафигуллин