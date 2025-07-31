Жаркая и сухая погода сохранится в Татарстане до выходных

В субботу в западных районах возможны кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром до 20 м/с. В воскресенье ожидаются дожди с грозами и сильным ветром

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане установилась теплая и сухая погода благодаря антициклону. Температура воздуха достигает от +25 до +30 градусов, что на 3—4 градуса выше нормы для этого времени года. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

На 1 августа существенных изменений не ожидается. Ночью температура опустится до от +10 до +15, на западе республики — до +19. Днем воздух прогреется от +26 до +31 градуса, осадки маловероятны.

В выходные дни, 2 и 3 августа, температура останется высокой: ночью от +14 до +20 градусов, днем от +27 до +32 градусов. В субботу в западных районах возможны кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром до 20 м/с. В воскресенье ожидаются дожди с грозами и сильным ветром.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели погода останется неустойчивой, с возможными грозовыми дождями и температурами до +32 градусов.

Анастасия Фартыгина