Минобороны сообщило о потерях ВСУ в боях за Часов Яр

ВСУ потеряли около 7,5 тыс. военных

Фото: Динар Фатыхов

В ходе боев за Часов Яр в Донецкой Народной Республике, которые шли с мая 2024 года, вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 7,5 тыс. военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, российские бойцы также уничтожили на данном направлении 11 танков противника, 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов.

Кроме того, Минобороны сообщило, что в ходе освобождения Часова Яра российские военные взяли в плен около 50 солдат ВСУ, а также вывели из города 65 мирных жителей.

Сегодня Минобороны сообщило об освобождении Часова Яра. Также было заявлено, что в ходе боев в Часовом Яре российские военные уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю СВО. Ранее сообщалось об эвакуации большей части населения из города.

Рената Валеева