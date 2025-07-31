В России создали первый быстрый тест для выявления малярии

Новый тест позволяет выявить все четыре вида возбудителя заболевания всего за 25 минут

Российские ученые из Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первый в России быстрый тест для выявления малярии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Специалисты ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора сделали важный шаг в диагностике малярии, разработав и зарегистрировав первый в России быстрый тест для выявления малярии, который способен установить все четыре вида возбудителя заболевания, — заявили в Роспотребнадзоре.

Разработка может быть использована как для лабораторной диагностики у людей, так и для тестирования малярийных комаров, что особенно важно на эндемичных территориях. «Это открывает новые возможности для контроля за распространением заболевания в регионах, где малярия представляет серьезную угрозу», — уточнили в ведомстве.

— Россия является страной, свободной от малярии. При этом ежегодно регистрируются завозные случаи заболевания. Наличие современных и быстрых тест-систем позволит своевременно начать лечение и проведение профилактических мероприятий, — подчеркнули в сообщении.

Завозные случаи лихорадки чикунгунья в России не зарегистрированы, и на территории страны отсутствует эпидемиологическая опасность распространения этой инфекции.

Рената Валеева