Роспотребнадзор: эпидемиологической опасности распространения лихорадки чикунгунья в России нет

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, передающаяся человеку через укусы кровососущих насекомых

Завозные случаи лихорадки чикунгунья в России не зарегистрированы, и на территории страны отсутствует эпидемиологическая опасность распространения этой инфекции. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о распространении вируса в Европе и мире.

— В настоящее время на территории Российской Федерации завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В наличии есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание, — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что для обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе используется автоматизированная информационная система «Периметр», позволяющая выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Кроме того, учреждения Роспотребнадзора ведут постоянный энтомологический мониторинг, изучают видовой состав комаров, оценивают их численность и инфицированность различными возбудителями.

— В Российской Федерации нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков, — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, передающаяся человеку через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Эти же комары являются переносчиками других вирусных лихорадок, таких как желтая лихорадка и денге.

Эндемичными районами для лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и острова Индийского океана, где ежегодно фиксируются сезонные вспышки, а также Мексика и Гватемала.

Роспотребнадзор выразил готовность оказать помощь Конго в связи с объявлением эпидемии холеры на острове Мбаму (департамент Браззавиль).

Рената Валеева