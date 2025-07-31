Родственники погибших в СВО иностранцев смогут получить российское гражданство

На это смогут претендовать супруги, дети и родители иностранных граждан

Фото: Динар Фатыхов

Супруги, дети и родители иностранных граждан, погибших на военной службе при выполнении задач в ходе специальной военной операции, смогут обратиться за получением российского гражданства. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Документ вносит изменения в пункт, регламентирующий возможность подачи заявления о приеме в гражданство РФ для супругов, детей (в том числе удочеренных или усыновленных) и родителей иностранных граждан. Теперь этот пункт дополнен словами «в том числе погибших (умерших)», что расширяет круг лиц, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России.

Рената Валеева