Новости общества

19:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Родственники погибших в СВО иностранцев смогут получить российское гражданство

17:57, 31.07.2025

На это смогут претендовать супруги, дети и родители иностранных граждан

Родственники погибших в СВО иностранцев смогут получить российское гражданство
Фото: Динар Фатыхов

Супруги, дети и родители иностранных граждан, погибших на военной службе при выполнении задач в ходе специальной военной операции, смогут обратиться за получением российского гражданства. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Документ вносит изменения в пункт, регламентирующий возможность подачи заявления о приеме в гражданство РФ для супругов, детей (в том числе удочеренных или усыновленных) и родителей иностранных граждан. Теперь этот пункт дополнен словами «в том числе погибших (умерших)», что расширяет круг лиц, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также