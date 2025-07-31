США хотят высадиться на Луну до конца президентского срока Трампа

Соединенные Штаты планируют вернуться к исследованию Луны уже в следующем году

Фото: Динар Фатыхов

США рассчитывают совершить высадку астронавтов на Луну до конца президентского срока Дональда Трампа. Об этом заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора NASA, Шон Даффи, пишет RT.

По словам Даффи, Соединенные Штаты планируют вернуться к исследованию Луны уже в следующем году. Он уточнил, что на первом этапе представители NASA совершат облет Луны без высадки.

— А затем, примерно через год, мы снова прилунимся. Это произойдет, пока Дональд Трамп будет занимать пост. А после этого мы обустроим базу, мы останемся на Луне, и полученные там знания помогут нам попасть на Марс, — заявил Даффи.

В апреле американская многоразовая ракета New Shepard компании Blue Origin совершила успешный суборбитальный коммерческий полет, доставив на высоту более 100 километров экипаж из шести женщин-туристок.



Рената Валеева