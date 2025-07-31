Татарстан утвердил план развития нефтегазохимического комплекса до 2029 года
Задачи плана: 1 — это развитие тех.цепочек; 2 — расширение научной базы; 3 — подготовка кадров; 4 — снижение воздействия на окружающую среду; 5 — внедрение ИИ
Правительство Татарстана одобрило дорожную карту для нефтегазохимического комплекса, которая будет действовать до 2029 года. Премьер-министр Алексей Песошин подписал соответствующее распоряжение.
В рамках плана выделены пять ключевых задач:
- Первая — это развитие технологических цепочек и углубленная переработка углеводородного сырья. Здесь власти намерены следить за инвестиционными проектами, поддерживать малотоннажную и среднетоннажную химию, а также создать единого логистического оператора.
- Вторая задача — расширение научной базы. Это включает создание инженерного центра в области малотоннажной химии и поддержку научных исследований на базе научного кластера Татарстана.
- Третья задача — подготовка квалифицированных кадров. В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума планируется провести конференцию о лучших практиках работы с персоналом и разработать цифровую платформу для учителей химии.
- Четвертая задача — снижение негативного воздействия на окружающую среду от предприятий.
- Пятая задача — внедрение автоматизации и искусственного интеллекта в производственные процессы, включая создание маркетплейса для химической продукции.
Напомним, что инвестсовет под председательством Рустама Минниханова одобрил шесть инвестпроектов на общую сумму 21 млрд 40 млн рублей. Самым капиталоемким является вторая очередь индустриального парка «Хайер» стоимостью 13,3 млрд рублей в Набережных Челнах. В нем предполагается разместить 11 китайских компаний по локализации компонентов для производства бытовой техники «Хайер».
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