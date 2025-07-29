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Недвижимость

Инвестсовет под руководством Минниханова одобрил шесть новых проектов

16:00, 29.07.2025

Общая сумма инвестиций составит 21,04 млрд рублей

Инвестсовет под руководством Минниханова одобрил шесть новых проектов
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Инвестсовет под председательством Рустама Минниханова одобрил шесть инвестпроектов на общую сумму 21 млрд 40 млн рублей. Самым капиталоемким является вторая очередь индустриального парка «Хайер» стоимостью 13,3 млрд рублей в Набережных Челнах. В нем предполагается разместить 11 китайских компаний по локализации компонентов для производства бытовой техники «Хайер», сообщила журналистам глава АИР Талия Минуллина.

Заявлены значительные инвестиции в создание новых промышленных парков в Тукаевском и Зеленодольском районах Татарстана. «Появятся два новых промышленных парка, которых не было на карте республики», — отметила глава АИР Талия Минуллина.

«Татнефть» продолжит расширять строительство кампуса Высшей школы нефти. В рамках второй очереди было инвестировано около 10 млрд в жилье для работников кампуса и культурный центр. Гостиничная сеть ООО «Таткравтинвест» построит вторую гостиницу на 130 мест возле Международного аэропорта «Казань».

Луиза Игнатьева

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