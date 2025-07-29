Инвестсовет под руководством Минниханова одобрил шесть новых проектов

Общая сумма инвестиций составит 21,04 млрд рублей

Инвестсовет под председательством Рустама Минниханова одобрил шесть инвестпроектов на общую сумму 21 млрд 40 млн рублей. Самым капиталоемким является вторая очередь индустриального парка «Хайер» стоимостью 13,3 млрд рублей в Набережных Челнах. В нем предполагается разместить 11 китайских компаний по локализации компонентов для производства бытовой техники «Хайер», сообщила журналистам глава АИР Талия Минуллина.

Заявлены значительные инвестиции в создание новых промышленных парков в Тукаевском и Зеленодольском районах Татарстана. «Появятся два новых промышленных парка, которых не было на карте республики», — отметила глава АИР Талия Минуллина.

«Татнефть» продолжит расширять строительство кампуса Высшей школы нефти. В рамках второй очереди было инвестировано около 10 млрд в жилье для работников кампуса и культурный центр. Гостиничная сеть ООО «Таткравтинвест» построит вторую гостиницу на 130 мест возле Международного аэропорта «Казань».

Луиза Игнатьева