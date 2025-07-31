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УНИКС подписал контракт с Марко Станоевичем на должность тренера по физподготовке

12:29, 31.07.2025

На клубном уровне он стал обладателем Кубка Черногории в 2023 году с командой «Будучность» и выиграл Кубок Европы ФИБА с немецким «Хемницем» в сезоне-2023/24

УНИКС подписал контракт с Марко Станоевичем на должность тренера по физподготовке
Фото: Динар Фатыхов

Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил о назначении Марко Станоевича новым тренером по физической подготовке. Сербский специалист подписал контракт на сезон-2025/26. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Станоевич ранее работал тренером по общей физической подготовке в сборной Сербии, с которой добился значительных успехов, включая серебряные медали на чемпионате мира 2023 года и бронзу Олимпиады 2024 года.

На клубном уровне он также стал обладателем Кубка Черногории в 2023 году с командой «Будучность» и выиграл Кубок Европы ФИБА с немецким «Хемницем» в сезоне-2023/24.

Напомним, что клуб УНИКС объявил об уходе тренера по физической подготовке Душко Марковича.

Анастасия Фартыгина

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