УНИКС подписал контракт с Марко Станоевичем на должность тренера по физподготовке

На клубном уровне он стал обладателем Кубка Черногории в 2023 году с командой «Будучность» и выиграл Кубок Европы ФИБА с немецким «Хемницем» в сезоне-2023/24

Фото: Динар Фатыхов

Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил о назначении Марко Станоевича новым тренером по физической подготовке. Сербский специалист подписал контракт на сезон-2025/26. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Станоевич ранее работал тренером по общей физической подготовке в сборной Сербии, с которой добился значительных успехов, включая серебряные медали на чемпионате мира 2023 года и бронзу Олимпиады 2024 года.

На клубном уровне он также стал обладателем Кубка Черногории в 2023 году с командой «Будучность» и выиграл Кубок Европы ФИБА с немецким «Хемницем» в сезоне-2023/24.

Напомним, что клуб УНИКС объявил об уходе тренера по физической подготовке Душко Марковича.



Анастасия Фартыгина