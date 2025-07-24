УНИКС покинул тренер по физподготовке Душко Маркович
Клуб выразил благодарность сербскому специалисту за его работу и пожелал ему всего наилучшего в будущем
Клуб УНИКС объявил об уходе тренера по физической подготовке Душко Марковича. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Клуб выразил благодарность сербскому специалисту за его работу и пожелал ему всего наилучшего в будущем.
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