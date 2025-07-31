В России предложили снизить НДС на детское питание до 5%

Снижение налога поможет уменьшить издержки производителей и, как следствие, снизит розничные цены на детское питание

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Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением снизить НДС на детское питание отечественного производства до 5%. Об этом сообщили Сергей Миронов и Яна Лантратова, пишет ТАСС.

В письме депутаты уточнили, что снижение налога поможет уменьшить издержки производителей и, как следствие, снизит розничные цены на детское питание.

— Это повысит доступность качественного питания для семей и укрепит позиции российских товаров на рынке, — говорится в документе.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Кроме того, депутаты предлагают установить пониженную ставку налога на прибыль для производителей детского питания. Они подчеркнули, что высокие цены и зависимость от импорта являются серьезными проблемами в этой сфере.

Лантратова добавила, что такие меры необходимы не только для поддержки бизнеса, но и для благополучия семей.

— Качественное детское питание — это основа здоровья нации и демографической безопасности, — уточнила она.

Миронов также подчеркнул, что обеспечение детей доступным и безопасным питанием является важной частью государственной политики поддержки семей с детьми.

Напомним, что с 1 августа 2023 года в России начнет действовать новый ГОСТ, который устанавливает рекомендации по безопасности детской мебели, включая колыбели.



Анастасия Фартыгина