В России с 1 августа введут ГОСТ для детской мебели

Документ описывает, каким требованиям должна соответствовать мебель, чтобы обеспечить безопасность детей

Фото: Роман Хасаев

С 1 августа 2023 года в России начнет действовать новый ГОСТ, который устанавливает рекомендации по безопасности детской мебели, включая колыбели, пишет РИА «Новости».

Документ описывает, каким требованиям должна соответствовать мебель, чтобы обеспечить безопасность детей. Например, в нем указаны максимальные углы наклона, а также требования, чтобы мебель не складывалась сама по себе и не имела опасных зазоров, в которые могут попасть пальцы ребенка.

Кроме того, ГОСТ содержит рекомендации по испытаниям, которые помогут проверить мебель на наличие потенциальных опасностей. Хотя большинство ГОСТов носят рекомендательный характер, они могут стать обязательными, если на них ссылаются в законах или контрактах.

Напомним, что в Татарстане планируется создание специализированных пунктов проката детских товаров, где родители смогут получить необходимые вещи для новорожденных во временное пользование.



Анастасия Фартыгина