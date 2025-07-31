В аэропорту Казани задержали пассажирок с экзотическими рептилиями в бутылках

Поскольку в бутылках могли находиться рептилии, включенные в список охраняемых видов, сотрудники таможни направили находку на экспертизу

Фото: Реальное время

В аэропорту Казани таможенники задержали двух женщин, прилетевших из Вьетнама, у которых нашли стеклянные бутылки с желтой жидкостью. Внутри оказались кобра, скорпион и корни растений. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Пассажирки следовали через «зеленый» коридор и не предъявили таможенную декларацию. Поскольку в бутылках могли находиться рептилии, включенные в список охраняемых видов, сотрудники таможни направили находку на экспертизу.

Начальник таможенного поста Аэропорт Казань Максим Верендеев уточнил, что ввоз таких товаров без разрешительных документов запрещен.

— При наличии документов товар должен быть задекларирован в 'красном коридоре, — добавил он.

Таможня предупреждает туристов, возвращающихся из Юго-Восточной Азии, быть осторожными с выбором сувениров.

Это не первый случай, когда в аэропорту находят рептилий в бутылках. Ранее у другого туриста из Нячанга была обнаружена индийская кобра. В таких случаях возбуждаются дела об административных правонарушениях, что может привести к штрафам и конфискации товара.

Также накануне в аэропорту Казани таможенники задержали троих мужчин, которые пытались пройти через «зеленый коридор» с незадекларированными товарами. Пассажиры прибыли из Шанхая (Китай) и пытались провезти различные электроприборы и комплектующие.



Анастасия Фартыгина