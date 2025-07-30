В аэропорту Казани задержали пассажиров из Китая с незадекларированным товаром

Пассажиры прибыли из Шанхая (Китай) и пытались провезти различные электроприборы и комплектующие

Фото: Динар Фатыхов

В Международном аэропорту Казани таможенники задержали троих мужчин, которые пытались пройти через «зеленый коридор» с незадекларированными товарами. Пассажиры прибыли из Шанхая (Китай) и пытались провезти различные электроприборы и комплектующие, сообщили в пресс-службе татарстанской таможни.

Первый мужчина перевозил электроприборы, второй — аналогичные устройства, а также датчики и измерительный инструмент. Третий пассажир имел при себе лазерный анализатор металлов и сплавов Hitachi Vulcan.

Все трое признались, что приобрели товар по просьбе третьих лиц. За недекларирование товаров им грозит административная ответственность по статье 16.2 КоАП. Товары изъяты, ведется расследование.

Максим Верендеев, начальник таможенного поста «Аэропорт Казань», предостерегает: «Пересечение таможенной границы — это юридически значимый акт. Прежде чем соглашаться на предложения третьего лица что-либо привезти из-за рубежа, необходимо ознакомиться с таможенными правилами. Иначе последствия могут быть плачевными».

Напомним, что Татарстанская таможня выявила двух жителей республики, которые неправомерно использовали пониженные коэффициенты для расчета утилизационного сбора при ввозе автомобилей.



Анастасия Фартыгина