Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
Населенные пункты были освобождены в результате наступательных действий группировкой войск «Центр»
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
— Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.
Также в результате наступательных действий группировки войск «Восток» был освобожден населенный пункт Темировка в Запорожской области.
Накануне российские подразделения также освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в Донецкой Народной Республике.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».