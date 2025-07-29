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Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

13:01, 29.07.2025

Населенные пункты были освобождены в результате наступательных действий группировкой войск «Центр»

Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
Фото: Дарья Пинегина

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

— Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Также в результате наступательных действий группировки войск «Восток» был освобожден населенный пункт Темировка в Запорожской области.

Накануне российские подразделения также освободили населенные пункты Воскресенка и Петровка в Донецкой Народной Республике.

Анастасия Фартыгина

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