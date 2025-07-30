Роскачество рассказало, как бесплатно подключить газ к участку в СНТ

Такая возможность существует, но требует соблюдения ряда условий

Фото: Мария Зверева

Возможность бесплатного подведения газа к участку в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) существует, но требует соблюдения ряда условий. Об этом RT сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По словам эксперта, одним из ключевых условий является расположение СНТ в границах газифицированного населенного пункта или включение территории СНТ в программу газификации на текущий год. Данную информацию можно проверить на сайте Единого оператора газификации России, а также в региональном органе исполнительной власти или газораспределительной организации.

— Дом должен быть пригоден для постоянного проживания — то есть являться объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки. Если на участке расположен садовый дом, то его нужно будет перевести в жилой. Также понадобятся правоустанавливающие документы на земельный участок и документ, подтверждающий право собственности на дом, — пояснил Поздняков.

Важным этапом является проведение общего собрания членов СНТ и составление протокола с решением о проведении догазификации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При соблюдении всех условий собственник или представитель СНТ может подать заявку на бесплатное подведение газа к участку через портал госуслуг, сайт Единого оператора газификации или в офисе газораспределительной организации.

Поздняков подчеркнул, что строительство газораспределительной сети до территории садоводства и внутри нее в рамках программы догазификации осуществляется бесплатно. Однако работы по газификации конкретного дома внутри участка и покупка газоиспользующего оборудования оплачиваются собственником.

При этом отдельные категории граждан имеют право на льготы, позволяющие частично или полностью компенсировать стоимость работ и оборудования. Каждый регион устанавливает собственные суммы выплат и перечень льготников.

— По вопросам предоставления компенсации затрат на газификацию следует обращаться в Центр социальной защиты населения либо в МФЦ «Мои услуги» по месту жительства, — заключил представитель Роскачества.

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Рената Валеева