«Газпром трансгаз Казань» оштрафовали на 600 тыс. рублей за срыв сроков газификации

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Татарстанское УФАС оштрафовало «Газпром трансгаз Казань» на 600 тыс. рублей за нарушение сроков подключения домов к газу в СНТ «Элекон» и соседних товариществах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В апреле 2024 года жительница СНТ заключила с компанией договор на газификацию с обязательным завершением работ к октябрю. Однако «Газпром трансгаз Казань» не уложился в сроки, так как вовремя не согласовал трассу газопровода с местными властями.

В итоге 74 дома остались без газа. Нарушение квалифицировали по Правилам подключения к газораспределительным сетям (Постановление Правительства России №1547).

Реальное время / realnoevremya.ru

Это уже не первый штраф для компании в 2024 году — ранее компанию привлекали к ответственности за похожие нарушения в Казани.

Также накануне ООО «Ризстрой», казанскую компанию, занимающуюся строительством и ремонтом, внесли в реестр недобросовестных поставщиков Татарстанским УФАС из-за ненадлежащего исполнения контракта с АО «Транснефть-Прикамье».



Анастасия Фартыгина