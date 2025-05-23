«Газпром трансгаз Казань» оштрафовали на 600 тыс. рублей за срыв сроков газификации
Татарстанское УФАС оштрафовало «Газпром трансгаз Казань» на 600 тыс. рублей за нарушение сроков подключения домов к газу в СНТ «Элекон» и соседних товариществах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В апреле 2024 года жительница СНТ заключила с компанией договор на газификацию с обязательным завершением работ к октябрю. Однако «Газпром трансгаз Казань» не уложился в сроки, так как вовремя не согласовал трассу газопровода с местными властями.
В итоге 74 дома остались без газа. Нарушение квалифицировали по Правилам подключения к газораспределительным сетям (Постановление Правительства России №1547).
Это уже не первый штраф для компании в 2024 году — ранее компанию привлекали к ответственности за похожие нарушения в Казани.
Также накануне ООО «Ризстрой», казанскую компанию, занимающуюся строительством и ремонтом, внесли в реестр недобросовестных поставщиков Татарстанским УФАС из-за ненадлежащего исполнения контракта с АО «Транснефть-Прикамье».
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