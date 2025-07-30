Российские виноделы прогнозируют рост производства вина на 10% в 2025 году

Саратцева также не исключила возможности повышения пошлин на ввоз вина из недружественных стран

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В 2025 году производство виноградного вина в России вырастет как минимум на 10% по сравнению с 2024 годом благодаря благоприятным погодным условиям. Такой прогноз озвучила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, в 2024 году в России было произведено 32,5 млн декалитров виноградного вина.

— Мы считаем, что увеличение производства виноградного вина в России может составить не менее 10% в сравнении с объемами прошлого года, — заявила Саратцева.

Она отметила, что благоприятные погодные условия в 2025 году, в частности отсутствие возвратных заморозков на большей части территории России, стали ключевым фактором для прогнозируемого роста.

В ближайшие годы планируется сосредоточиться на увеличении площадей виноградников и расширении господдержки отрасли. Саратцева также не исключила возможности повышения пошлин на ввоз вина из недружественных стран в случае введения торговых переговоров, что может дополнительно стимулировать развитие отечественного виноделия.

Жители России в 2024 году продемонстрировали рекордный за последние 8 лет уровень потребления крепкого алкоголя. Продажи крепких напитков, за исключением водки, выросли на 10,2%, достигнув 3,2 литра на душу населения.

Рената Валеева