Число погибших от недоедания в Газе превысило 150, включая 89 детей

Острое недоедание в Газе затрагивает более 10% населения

Минздрав палестинского полуэксклава Газа сообщил о критическом росте числа смертей, связанных с недоеданием, на фоне продолжающейся блокады. По данным ведомства, общее число погибших от голода и недоедания достигло 154, включая 89 детей.

— В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано семь новых случаев гибели людей от голода и недоедания, что свидетельствует об ухудшении гуманитарной ситуации, — говорится в заявлении министерства, передает РИА «Новости».

Еще 20 июля Минздрав Газы опубликовал предупреждение о надвигающейся катастрофе, подчеркнув, что из-за недоедания и отсутствия доступа к медицинской помощи ожидается резкий рост смертности среди населения.

По данным ВОЗ, в 2025 году был задокументирован 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Острое недоедание в Газе затрагивает более 10% населения, а более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме.

В попытке облегчить ситуацию в субботу правительство Израиля приняло решение возобновить сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Однако, как отмечают гуманитарные организации, этого недостаточно для удовлетворения растущих потребностей населения.

29 мая сообщалось о достижении соглашения между ХАМАС и Израилем о 60-дневном прекращении огня в Газе.



Рената Валеева