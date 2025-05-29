ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное прекращение огня в Газе
ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya сообщил о достижении соглашения между ХАМАС и Израилем о 60-дневном прекращении огня в Газе.
По данным источников телеканала, американский посредник Уиткофф был уведомлен о том, что стороны конфликта одобрили предложенный им проект соглашения.
Напомним, что недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова на временное прекращение огня в секторе Газа, если это приведет к освобождению заложников.
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