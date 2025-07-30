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Рахимов — о цене трансфера Даку: 8 млн евро — это мало

13:44, 30.07.2025

Главный тренер «Рубина» считает, что албанский форвард должен стоить дороже

Рахимов — о цене трансфера Даку: 8 млн евро — это мало
Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил трансферную стоимость нападающего Мирлинда Даку. Лучшего бомбардира казанской команды летом хотел купить «Зенит» за €8 млн. Рахимов считает, что Даку стоит дороже суммы, предложенной петербургским клубом.

— Я думал, а почему за такие маленькие деньги мы готовы отпустить одного из лучших игроков чемпионата? €8 млн с годом контракта — это мало? Считаю, что Даку стоит дороже. Например, вспомните ситуацию Кордобы с шестью месяцами контракта прошлой зимой. «Краснодар» его сохранил и показал свои амбиции. Или Костя Тюкавин? Та же история была — тоже продлили контракт. А мы что — хуже? Сколько может стоить лучший бомбардир? Поэтому, продлив сейчас с ним контракт, мы тоже показали характер, — сказал Рахимов «Чемпионату».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Летом «Зенит» не смог договориться с представителями Даку по финансовым условиям контракта футболиста. По некоторым данным, петербургский клуб уже согласовал трансфер с «Рубином» за €8 млн, но сделка сорвалась из-за отсутствия согласия со стороны игрока.

После срыва сделки с «Зенитом» Даку продлил контракт с казанским клубом. Его прошлое соглашение с «Рубином» действовало до лета следующего года. Уже зимой футболист получал возможность свободно вести переговоры с другими клубами.

Даку забил в ворота «Зенита» в матче 2-го тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Мяч албанского форварда помог «Рубину» сыграть вничью с вице-чемпионом турнира.

Зульфат Шафигуллин

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