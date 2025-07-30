Рахимов — о цене трансфера Даку: 8 млн евро — это мало

Главный тренер «Рубина» считает, что албанский форвард должен стоить дороже

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил трансферную стоимость нападающего Мирлинда Даку. Лучшего бомбардира казанской команды летом хотел купить «Зенит» за €8 млн. Рахимов считает, что Даку стоит дороже суммы, предложенной петербургским клубом.

— Я думал, а почему за такие маленькие деньги мы готовы отпустить одного из лучших игроков чемпионата? €8 млн с годом контракта — это мало? Считаю, что Даку стоит дороже. Например, вспомните ситуацию Кордобы с шестью месяцами контракта прошлой зимой. «Краснодар» его сохранил и показал свои амбиции. Или Костя Тюкавин? Та же история была — тоже продлили контракт. А мы что — хуже? Сколько может стоить лучший бомбардир? Поэтому, продлив сейчас с ним контракт, мы тоже показали характер, — сказал Рахимов «Чемпионату».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Летом «Зенит» не смог договориться с представителями Даку по финансовым условиям контракта футболиста. По некоторым данным, петербургский клуб уже согласовал трансфер с «Рубином» за €8 млн, но сделка сорвалась из-за отсутствия согласия со стороны игрока.

После срыва сделки с «Зенитом» Даку продлил контракт с казанским клубом. Его прошлое соглашение с «Рубином» действовало до лета следующего года. Уже зимой футболист получал возможность свободно вести переговоры с другими клубами.

Даку забил в ворота «Зенита» в матче 2-го тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Мяч албанского форварда помог «Рубину» сыграть вничью с вице-чемпионом турнира.

Зульфат Шафигуллин