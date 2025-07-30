Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в августе

Учения пройдут в морском и воздушном пространстве у Владивостока

Фото: Мария Зверева

В августе 2025 года Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения под названием «Морское взаимодействие — 2025». Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган на брифинге, пишет РИА «Новости».

Учения пройдут в морском и воздушном пространстве у Владивостока.

— Китайские и российские военно-морские силы проведут совместные учения, — уточнил Чжан Сяоган, добавив, что после учений стороны займутся шестым совместным морским патрулированием в Тихом океане.

Он также подчеркнул, что эти учения являются частью годового плана сотрудничества между двумя странами и не направлены против третьих стран.

— Они не связаны с текущей международной и региональной обстановкой, — добавил он.

Последний раз российские военные проводили учения в Балтийском море.



Анастасия Фартыгина