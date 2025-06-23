Российские моряки провели новые учения в Балтийском море

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Ударная группировка Балтийского флота ВМФ России успешно уничтожила отряд кораблей условного противника в ходе учений в Балтийском море, сообщает Минобороны.

В маневрах приняли участие корабельная ударная группа, корабельная поисково-ударная группа, ракетно-катерная ударная группа, а также дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». К операции были привлечены и самолеты Воздушно-космических сил, а также подразделения Московского и Ленинградского военных округов.

Согласно сообщению Минобороны, учения были направлены на отработку действий по поражению морских и наземных целей условного противника. В рамках сценария войска отрабатывали задачи по защите критически важных объектов в Калининградской области от нападения. Для этого были задействованы современные комплексы ПВО-ПРО.

Береговые ракетные комплексы, расположенные на побережье Калининградской области и в Финском заливе, выполнили электронные пуски ракет по корабельной группировке противника. Министерство обороны не уточнило точное количество задействованных сил и средств, а также конкретные типы пораженных целей.

Ранее правительство России утвердило новые географические координаты, которые определяют исходные линии для измерения ширины территориальных вод в Балтийском море.



Рената Валеева