В Казани частично перекроют улицы Астрономическую и Право-Булачную
Ограничения будут действовать с 11 по 26 августа
В Казани временно ограничат движение по двум центральным улицам — Астрономической и Право-Булачной. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ, сообщили в мэрии.
С 11 по 26 августа движение будет частично ограничено:
- на улице Астрономической — в районе дома №3/16;
- на улице Право-Булачной — в районе зданий №41 и 43/1.
В связи с проведением строительных работ в Казани частично ограничено движение транспорта по улице Подлужной.
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