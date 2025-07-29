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В Казани частично перекроют улицы Астрономическую и Право-Булачную

16:04, 29.07.2025

Ограничения будут действовать с 11 по 26 августа

В Казани частично перекроют улицы Астрономическую и Право-Булачную
Фото: Динар Фатыхов

В Казани временно ограничат движение по двум центральным улицам — Астрономической и Право-Булачной. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ, сообщили в мэрии.

С 11 по 26 августа движение будет частично ограничено:

  • на улице Астрономической — в районе дома №3/16;
  • на улице Право-Булачной — в районе зданий №41 и 43/1.

В связи с проведением строительных работ в Казани частично ограничено движение транспорта по улице Подлужной.

Рената Валеева

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