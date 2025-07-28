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В Казани частично ограничено движение по улице Подлужной

16:08, 28.07.2025

Ограничения будут действовать с 28 июля по 2 августа

В Казани частично ограничено движение по улице Подлужной
Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением строительных работ в Казани частично ограничено движение транспорта по улице Подлужной. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома города.

Ограничения будут действовать с 28 июля по 2 августа 2025 года в районе дома №49 по улице Подлужной.

В Приволжском районе Казани с 28 июля по 9 октября будет частично ограничено движение транспорта по улице Братьев Касимовых.

Рената Валеева

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