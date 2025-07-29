Ученые предложили новый способ очистки воды в полевых условиях

Разработка предлагает более доступный и простой способ получения питьевой воды из скважинной, колодезной или речной воды

Фото: Луиза Игнатьева

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали метод очистки и обеззараживания воды, предназначенный для использования в полевых условиях. Новый способ позволяет не только снизить жесткость воды, но и эффективно уничтожать грибки и бактерии, представляющие опасность для здоровья человека. Результаты исследований запатентованы учеными в России, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе вуза.

В отличие от существующих методов, требующих дорогостоящего оборудования и регулярного обслуживания, разработка СКФУ предлагает более доступный и простой способ получения питьевой воды из скважинной, колодезной или речной воды.



Суть метода заключается в пропуске воды через электродиализатор с нейтральной полупроницаемой мембраной, например, из брезента. В результате электрохимической реакции образуется гипохлорит натрия, который обеззараживает поток воды. Обеззараживание также происходит под действием электрического поля.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Помимо уничтожения микроорганизмов, реагент предотвращает их повторное появление в воде. В процессе электрохимической реакции осаждаются ионы кальция и магния, которые удаляются продувкой, что позволяет достичь оптимальной жесткости воды.

Для улучшения вкусовых качеств воды ее пропускают через мраморную или доломитовую крошку.

Разработка подходит для использования не только в полевых условиях, но и для индивидуального водоснабжения, а также водоснабжения нескольких домов путем создания локальной водопроводной сети.

В условиях аномальной жары, когда температура воздуха превышает 30 градусов, Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций по организации питьевого режима и рабочего процесса.



Рената Валеева