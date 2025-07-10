В Роспотребнадзоре рассказали, сколько воды нужно пить при жаре

Фото: Луиза Игнатьева

В условиях аномальной жары, когда температура воздуха превышает 30 градусов, а в Москве ожидается новый температурный рекорд, Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций по организации питьевого режима и рабочего процесса. В частности, при выполнении работы средней тяжести необходимо выпивать примерно одну чашку воды каждые 20 минут, пишет РИА «Новости».



В ведомстве также рассказали о мерах по регулированию рабочего дня в жаркую погоду. При наличии кондиционера рекомендуется поддерживать температуру в помещении на уровне 24—25 градусов. Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градуса, рабочий день рекомендуется сокращать на час; при повышении до 29 градусов — на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градуса — на 4 часа.



Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных видов ткани. К работе в таких условиях рекомендуется допускать лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание Роспотребнадзор уделил питьевому режиму. Вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости, рекомендуемая температура напитков — плюс 10—15 градусов. Для восполнения потери солей и микроэлементов, выделяемых с потом, рекомендуется выдача подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков, соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей. Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма.



Рената Валеева