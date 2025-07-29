Снижение объемов ипотечного кредитования в России остановилось

В июне крупнейшие российские банки выдали 70 тыс. ипотечных кредитов на сумму 303 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

По данным госкомпании «Дом.РФ», пик снижения выдачи ипотечных кредитов в России уже пройден. В четвертом квартале 2025 года ожидается рост объемов выдачи.

В июне крупнейшие российские банки выдали 70 тыс. ипотечных кредитов на сумму 303 млрд рублей. Это на 12% больше по сравнению с маем. Однако, если сравнивать с июнем прошлого года, когда наблюдался высокий спрос из-за завершения льготного кредитования, выдачи снизились на 64% в денежном выражении и на 61% по количеству кредитов.

Всего за первое полугодие 2025 года банки выдали 332 тыс. ипотек на сумму 1,4 трлн рублей, что на 51% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На 1 июля ипотечный портфель крупнейших банков составил 20,1 трлн рублей, увеличившись на 0,6% за месяц и на 1,7% с начала года. Доля программ с государственной поддержкой в этом портфеле составляет 56%.

Напомним, что месячный рост кредита экономике снизился в июне до 0,3 с 1,1% в мае. Рост кредитования российской экономики в июне 2025 года полностью обеспечило корпоративное кредитование. Требования банков к организациям за месяц выросли на 0,4%, в то время как требования к населению практически не изменились.



Анастасия Фартыгина