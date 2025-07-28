В июне продолжилось замедление темпов роста кредитования экономики

Требования банков к организациям за месяц выросли на 0,4%, в то время как требования к населению практически не изменились

Фото: Дарья Пинегина

Месячный рост кредита экономике снизился в июне до 0,3 с 1,1% в мае. По данным Банка России, рост кредитования российской экономики в июне 2025 года полностью обеспечило корпоративное кредитование. Требования банков к организациям за месяц выросли на 0,4%, в то время как требования к населению практически не изменились.



Вместе с тем широкая денежная масса (М2) в июне увеличилась на 0,6%, сохранив темпы роста, сопоставимые с майскими. Основным фактором роста стало увеличение объема наличных рублей и средств на текущих счетах населения.



В сегменте срочных депозитов наблюдается опережающий рост долгосрочных вкладов. Эксперты связывают это с желанием вкладчиков зафиксировать текущие процентные ставки в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.

В июне 2025 года цены на продукты питания в Татарстане выросли на 0,19%, что привело к годовой инфляции на уровне около 10% по сравнению с июлем 2024 года.

Рената Валеева