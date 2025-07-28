В июне продолжилось замедление темпов роста кредитования экономики
Требования банков к организациям за месяц выросли на 0,4%, в то время как требования к населению практически не изменились
Месячный рост кредита экономике снизился в июне до 0,3 с 1,1% в мае. По данным Банка России, рост кредитования российской экономики в июне 2025 года полностью обеспечило корпоративное кредитование. Требования банков к организациям за месяц выросли на 0,4%, в то время как требования к населению практически не изменились.
Вместе с тем широкая денежная масса (М2) в июне увеличилась на 0,6%, сохранив темпы роста, сопоставимые с майскими. Основным фактором роста стало увеличение объема наличных рублей и средств на текущих счетах населения.
В сегменте срочных депозитов наблюдается опережающий рост долгосрочных вкладов. Эксперты связывают это с желанием вкладчиков зафиксировать текущие процентные ставки в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.
В июне 2025 года цены на продукты питания в Татарстане выросли на 0,19%, что привело к годовой инфляции на уровне около 10% по сравнению с июлем 2024 года.
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