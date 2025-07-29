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Три рейса между Казанью и Москвой отменены

14:31, 29.07.2025

Два из Казани в Москву и один из Москвы в Казань

Три рейса между Казанью и Москвой отменены
Фото: Рената Валеева

В международном аэропорту Казани отменили три рейса: два из Казани в Москву и один из Москвы в Казань. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта. Причины отмены рейсов пока не уточняются. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями и обращаться в авиакомпании для получения дополнительной информации.

Напомним, что авиакомпания возобновила выполнение полетов в соответствии с расписанием. На сегодняшний день планируется осуществить 93% рейсов из Москвы и обратно, что составляет 216 из 233 парных рейса.

Хакерские группировки Silent Crow и киберпартизаны BY признались в масштабной операции с целью скомпрометировать и уничтожить внутреннюю IT-инфраструктуру «Аэрофлота».

Генпрокуратура РФ организовала проверку в аэропорту Шереметьево после масштабных задержек и отмен рейсов.

Анастасия Фартыгина

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