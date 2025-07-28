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Хакеры признались в масштабной операции по взлому «Аэрофлота»

12:04, 28.07.2025

Из-за нее произошел сбой и было отменено 42 рейса авиакомпании, включая полет в Казань

Хакеры признались в масштабной операции по взлому «Аэрофлота»
Фото: Максим Платонов

Хакерские группировки Silent Crow и киберпартизаны BY признались в масштабной операции с целью скомпрометировать и уничтожить внутреннюю IT-инфраструктуру «Аэрофлота». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На протяжении года, по словам хакеров, они «находились внутри корпоративной сети» «Аэрофлота» и уничтожили около 7000 серверов.

Они также заполучили базы данных истории перелетов, скомпрометировали все критические корпоративные системы и контролировали персональные компьютеры сотрудников.

Ранее сообщалось, что авиакомпания из-за сбоя отменила 42 рейса в Шереметьево, включая рейс из Казани.

Дарья Сайфиева

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