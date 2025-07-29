«Аэрофлот» восстанавливает расписание полетов: 93% рейсов выполняются по графику

Онлайн-регистрация открыта за 24 часа до вылета, а регистрация в аэропорту проходит в штатном режиме

Фото: Максим Платонов

С 10:00 29 июля авиакомпания «Аэрофлот» возобновила выполнение полетов в соответствии с расписанием. На сегодняшний день планируется осуществить 93% рейсов из Москвы и обратно, что составляет 216 из 233 парных рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее, до 10:00, компания проводила точечные отмены рейсов, однако теперь программа полетов стабилизировалась. За 28 июля «Аэрофлот» выполнил около 80% запланированных рейсов, в основном корректировки касались маршрутов из Москвы. Региональные рейсы выполнялись без изменений.

«Аэрофлот» подчеркивает, что безопасность полетов остается приоритетом. Онлайн-регистрация открыта за 24 часа до вылета, а регистрация в аэропорту проходит в штатном режиме. Контакт-центр авиакомпании работает усиленно, информируя пассажиров об отмененных рейсах заранее.

В аэропорту Шереметьево обстановка спокойная, а информация для пассажиров отмененных рейсов уже размещена.

Напомним, что хакерские группировки Silent Crow и киберпартизаны BY признались в масштабной операции с целью скомпрометировать и уничтожить внутреннюю IT-инфраструктуру «Аэрофлота».

Генпрокуратура РФ организовала проверку в аэропорту Шереметьево после масштабных задержек и отмен рейсов.



Анастасия Фартыгина