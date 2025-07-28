Генпрокуратура организовала проверку в Шереметьево после задержек и отмен рейсов

Причиной стала хакерская атака на информационную систему «Аэрофлота»

Фото: Реальное время

После задержек и отмен рейсов в аэропорту Шереметьево организованы проверки по поручению Генпрокуратуры России. Об этом сообщает ведомство.

Причиной отмены рейсов стал сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» после хакерской атаки.

Возбуждено уголовное дело по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

В терминалах работает мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав. Открыта горячая линия: +7 999 663 38 09.

Ранее хакерские группировки Silent Crow и киберпартизаны BY признались в масштабной операции с целью скомпрометировать и уничтожить внутреннюю IT-инфраструктуру «Аэрофлота».



Дарья Сайфиева