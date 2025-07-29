Движение поездов через станцию Сальск восстановлено после инцидента с БПЛА

В пути следования задерживаются 18 пассажирских составов, и максимальное время задержки достигает 7 часов

Фото: Руслан Ишмухаметов

Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области восстановлено. Железнодорожники успешно восстановили контактную сеть, которая была повреждена из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, сообщают в пресс-службе РЖД.

Сейчас поезда идут без ограничений в обоих направлениях. Однако в пути следования задерживаются 18 пассажирских составов, и максимальное время задержки достигает 7 часов. Для пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, предусмотрено питание.

Сотрудники поездных бригад активно помогают пассажирам и оказывают необходимую поддержку. РЖД делают все возможное, чтобы минимизировать время задержки поездов.

Напомним, что в районе двух часов ночи обломки БПЛА повредили контактную сеть на станции Сальск. Поезд Казань — Новороссийск задержали из-за последствий ликвидации дрона.



Анастасия Фартыгина