Татарстан получил два новых модернизированных пассажирских судна «Метеор-2020»

Представители завода подчеркнули, что это уже третий и четвертый «Метеоры» в составе татарстанского флота

Фото: Динар Фатыхов

Зеленодольский завод имени А.М. Горького передал АО «Флот Республики Татарстан» два новых скоростных пассажирских судна «Метеор-2020». Эти суда оснащены модернизированной системой подводных крыльев и предназначены для использования на водных маршрутах в Татарстане, пишет «Интерфакс».

Передача состоялась на церемонии, где представители завода подчеркнули, что это уже третий и четвертый «Метеоры» в составе татарстанского флота. Суда были построены по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Создание модернизированных «Метеоров» стало возможным благодаря инициативе правительства Ханты-Мансийского автономного округа, которое решило обновить пассажирский флот региона. В 2021 году «Северречфлот» заключил лизинговый договор на поставку двух «Метеоров-2020» на сумму 1,255 млрд рублей. В 2022 году Татарстан также заказал два таких судна за 1,1 млрд рублей.

Все четыре новых судна были отправлены заказчикам летом 2023 года. Кроме того, в феврале 2024 года завод заложил еще два «Метеора-2020» для Татарстана, которые должны быть готовы к лету 2025 года.

Напомним, что на Зеленодольском заводе им. Горького раис Татарстана Рустам Минниханов вручил коллективу предприятия орден России «За доблестный труд».



Анастасия Фартыгина