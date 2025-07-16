Зеленодольский завод им. Горького получил орден РФ «За доблестный труд»
Награда предприятию присуждена по указу президента России Владимира Путина
На Зеленодольском заводе им. Горького раис Татарстана Рустам Минниханов вручил коллективу предприятия орден РФ «За доблестный труд». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В мероприятии принял участие помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Награда предприятию присуждена указом президента России Владимира Путина.
Рустам Минниханов напомнил, что Зеленодольский судостроительный завод в октябре 2025 года отметил свое 130-летие и немногие предприятия республики имеют такую богатую историю.
30 мая Зеленодольский завод осуществил спуск на воду нового скоростного судна на подводных крыльях «Метеор-2020». Это шестое судно нового поколения, разработанное проектным бюро «Си Тех» с учетом всех международных стандартов безопасности.
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