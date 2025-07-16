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Зеленодольский завод им. Горького получил орден РФ «За доблестный труд»

19:09, 16.07.2025

Награда предприятию присуждена по указу президента России Владимира Путина

Зеленодольский завод им. Горького получил орден РФ «За доблестный труд»
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На Зеленодольском заводе им. Горького раис Татарстана Рустам Минниханов вручил коллективу предприятия орден РФ «За доблестный труд». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В мероприятии принял участие помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Награда предприятию присуждена указом президента России Владимира Путина.

Рустам Минниханов напомнил, что Зеленодольский судостроительный завод в октябре 2025 года отметил свое 130-летие и немногие предприятия республики имеют такую богатую историю.

30 мая Зеленодольский завод осуществил спуск на воду нового скоростного судна на подводных крыльях «Метеор-2020». Это шестое судно нового поколения, разработанное проектным бюро «Си Тех» с учетом всех международных стандартов безопасности.

Дарья Сайфиева

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Татарстан

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