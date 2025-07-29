В столице Беларуси сбили БПЛА, — Минобороны РБ
По данным оборонного ведомства пострадавших нет
Около двух часов ночи силы противовоздушной обороны Белоруссии зафиксировали несанкционированный полет неизвестного дрона над столицей страны. Об этом сообщает министерство обороны РБ в своем телеграм-канале.
По данным МО, аппарат был нейтрализован благодаря использованию средств радиоэлектронной борьбы и упал неподалеку от улицы Матусевича дом №72. Инцидент обошелся без пострадавших. Министерство сообщило о принятии срочных мер по усилению контроля над воздушным пространством.
— Глава Государства держит ситуацию на личном контроле, — заявили в Минобороны страны.
Ранее «Реальное время» сообщало, что из-за последствий ликвидации атаки БПЛА в Ростовской области, задержали поезд Казань — Новороссийск.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».