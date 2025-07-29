В столице Беларуси сбили БПЛА, — Минобороны РБ

По данным оборонного ведомства пострадавших нет

Около двух часов ночи силы противовоздушной обороны Белоруссии зафиксировали несанкционированный полет неизвестного дрона над столицей страны. Об этом сообщает министерство обороны РБ в своем телеграм-канале.

По данным МО, аппарат был нейтрализован благодаря использованию средств радиоэлектронной борьбы и упал неподалеку от улицы Матусевича дом №72. Инцидент обошелся без пострадавших. Министерство сообщило о принятии срочных мер по усилению контроля над воздушным пространством.

— Глава Государства держит ситуацию на личном контроле, — заявили в Минобороны страны.

Ранее «Реальное время» сообщало, что из-за последствий ликвидации атаки БПЛА в Ростовской области, задержали поезд Казань — Новороссийск.

Дмитрий Зайцев