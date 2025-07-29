С 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсии

Изменения касаются повышения выплат на основе пенсионных баллов, которые будут начислены за 2024 год.

Фото: Артем Дергунов

С 1 августа работающим пенсионерам в России увеличат пенсии. Об этом сообщила член комитета Совфеда по социальной политике Наталья Косихина, пишет ТАСС.

По ее словам, изменения касаются повышения выплат на основе пенсионных баллов, которые будут начислены за 2024 год.

— Прибавка будет индивидуальной и будет зависеть от заработка и пенсионных коэффициентов, — заявила сенатор.

Также Косихина напомнила, что с 1 января 2025 года возобновится индексация пенсий для работающих пенсионеров. Если пенсионер завершил свою трудовую деятельность в июле, то с августа он начнет получать пенсию в полном объеме, включая все индексации, которые не были учтены во время работы.

Напомним, что средний размер пенсий женщин в России впервые за десять лет стал выше, чем у мужчин. По данным Росстата на 1 января 2025 года, женщины получают в среднем 23 249 рублей, тогда как мужчины — 23 028 рублей.

Анастасия Фартыгина