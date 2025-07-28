Пригородный поезд Казань — Кукмор получил новую остановку
Изменения вступили в силу с 28 июля
Для пригородного поезда №6436, курсирующего по маршруту Казань — Кукмор, добавлена новая остановка на остановочном пункте Новое Чурилино. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Содружество».
Изменения вступили в силу с 28 июля.
— С 28 июля поезд будет останавливаться на пункте Новое Чурилино, — говорится в официальном сообщении.
В пресс-службе компании уточнили, что новый остановочный пункт расположен между станциями Корса и Шемордан.
1 августа на троллейбусном маршруте №3 появится новая остановка «Ул. Курская».
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