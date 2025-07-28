Новости общества

22:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

У троллейбуса №3 в Казани с 1 августа появится новая остановка

11:27, 28.07.2025

Она будет расположена около дома №16А по проспекту Камалеева

У троллейбуса №3 в Казани с 1 августа появится новая остановка
Фото: Динар Фатыхов

1 августа на троллейбусном маршруте №3 появится новая остановка «Ул.Курская». Об этом сообщает пресс-служба госкомитета по транспорту города Казани.

Новая остановка появится около дома №16А по проспекту Камалеева.

Указатели маршрута и озвучивание названия остановки в троллейбусе будет обновлено.

Ранее сообщалось, что до конца этого года к автоматической системе дорожного движения в Казани будет подключено 14 светофоров.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также