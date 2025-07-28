У троллейбуса №3 в Казани с 1 августа появится новая остановка
Она будет расположена около дома №16А по проспекту Камалеева
1 августа на троллейбусном маршруте №3 появится новая остановка «Ул.Курская». Об этом сообщает пресс-служба госкомитета по транспорту города Казани.
Новая остановка появится около дома №16А по проспекту Камалеева.
Указатели маршрута и озвучивание названия остановки в троллейбусе будет обновлено.
Ранее сообщалось, что до конца этого года к автоматической системе дорожного движения в Казани будет подключено 14 светофоров.
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